«بريد الإمارات»: إنجاز «مسبار الأمل» ركيزة لمسيرتنا نحو الخمسين

دبي (الاتحاد)

رفع محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بريد الإمارات، أسمى التهاني للقيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وإلى الأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي يعد ركيزةً لمسيرتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، ويترجم ثقافة اللامستحيل لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العلمي يشكل ثمرة النهضة المعرفية والعلمية التي رسختها قيادتنا الرشيدة.

وقال القاضي: «بالأصالة عن أعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين في مجموعة بريد الإمارات نهنئ قيادتنا الرشيدة بهذا الإنجاز، فهذا اليوم لحظة تاريخية تضاف إلى سجل الإنجازات الحافل الذي تسطره دولة الإمارات، ومصدراً نستلهم منه جميعاً الدافع للعمل والعطاء والإبداع، حيث كانت العقول الإماراتية الشابة على قدر المسؤولية، وأكدوا ثقة القيادة الرشيدة في أبناء وبنات الوطن، فهنيئاً لنا ولدولتنا هذا الإنجاز».

ومن جانبه، أكد عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات أن هذا الإنجاز يجسّد بعد النظرة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة واستثمارها في بناء الإنسان والعلم والابتكار، مثمناً سعادته جهود شباب وبنات الوطن في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، وتحقيق طموحات أبناء الأمة العربية بالدخول في سباق الفضاء بقدم راسخة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يفتح الباب أمام دولتنا لخوض واقع جديد من التطور العلمي والتكنولوجي في مجالات غير مسبوقة، ويرسخ مكانتها الريادية في طليعة دول العالم المتقدمة، مؤكداً اعتزازه وفخره بما حققته دولة الإمارات بسواعد أبنائها وعزيمة قادتها.

وقال الأشرم: «ترجم فريق عمل مسبار الأمل رؤية قيادتنا الرشيدة بكل ثقة واقتدار، وأثبتوا أن المعرفة والابتكار هما سبيلنا لتحقيق استدامة مسيرتنا التنموية والتحول إلى اقتصاد معرفي مستدام قائم على الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وقدموا نموذجاً يحتذى في المثابرة والجهد والعمل لتحقيق النجاح وبلوغ التطلعات، وأكدوا للعالم أن المستحيل ليس إماراتياً».