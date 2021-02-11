مواطنون: آن للعرب استئناف دورهم الحضاري

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد مواطنون أن وصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ حقق إنجازاً تاريخياً تتوج به دولة الإمارات، رحلة امتدت لـ50 عاماً من التأسيس والبناء والتمكين والإنجازات المتراكمة منذ قيام «الاتحاد»، وأضافوا: أن العالم يقف وقفة احترام وتقدير للإنجاز الإماراتي الذي حلق بطموحات العرب نحو المريخ، في إنجاز غير مسبوق تؤكد به الإمارات ريادتها ويستأنف به العرب دورهم الحضاري.

وقال المواطن محمد البستكي: منذ سنين ننظر إلى الفضاء بعيون الغرب، أما من الآن فصاعداً وبعد وصول المسبار إلى المريخ، أصبحنا نملك تاريخاً خاصاً نتحدث فيه عن إنجازات الشاب الإماراتي في الفضاء وحكمة القيادات الإماراتية التي تسعى جاهدة للثبات في المركز الأول في شتى المجالات، حيث إن «مسبار الأمل» صنع جيلاً يعشق التحدي ويطمح للمزيد من التقدم والازدهار إلى أن تم الوصول إلى أبعد نقطة وصلتها البشرية وهي المريخ. وأضاف: تجمّعنا أنا وعائلتي حتى نراقب الحدث مباشراً عبر القنوات المحلية لنشاهد عظمة الانتصار وصبر السنين التي تكللت بنجاح تاريخي للعرب.

وأشار البستكي، إلى أن هناك مرحلة قادمة أكثر تحدياً، وهي متابعة تحديثات البيانات والمعلومات التي سيرصدها المسبار، وهذا له يد في تطوير وتسهيل حياة الإنسان، كما أنني أطمح لأن تكون دولة الإمارات ضلعاً رئيساً في مجال الفضاء بشكل أكبر وأوسع، كما أن القيادة الرشيدة سخرت كل الموارد المتاحة من أجل الإنسان الإماراتي، واجتهدوا بالعلم وما يفيد المجتمع فوصلوا إلى مستويات مبهرة نفخر بهم ونهنئ أنفسنا لأنهم قادتنا.

من جانبه، أوضح المواطن راشد الشيباني، أن «مسبار الأمل» هو أمل الأمة العربية في التقدم نحو مستقبل مليء بالاكتشافات الفلكية، ونحن العرب لدينا دراسات فلكية مؤرخة والتاريخ يشهد لماضينا في العلم والعلوم، وبالعلم نرتقي وبالأمس ارتقينا نحن العرب إلى المريخ، وكانت الفرحة عربية لا توصف، وتلقيت الخبر بكل فخر واعتزاز بهذا الإنجاز والحدث التاريخي كوني إماراتياً، بالإضافة إلى أنه انتابني شعور بأننا نحن العرب نستطيع أن ننجز المستحيل بالمثابرة والجد والاجتهاد، وهذا الإنجاز العظيم يدفعنا إلى تقديم الأفضل في الحاضر والمستقبل، وقال: أطمح لأن أقدم الغالي والنفيس إلى دولة الإمارات، وكل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمهم لهذا الإنجاز العظيم والشكر لجميع العاملين والمختصين من طاقم المسبار.

بدورها، قالت المواطنة زهرة أحمد: إن طموحنا لا حدود له في طريق مزيد من الإنجازات للوطن الغالي، إنجازات يقوم عليها أبناء الإمارات لا غيرهم في حمل راية الإبداع والتفوق والتميز بقوة وتصميم يعكسان القدرة على التحدي والتصدي في الأرض والفضاء معاً، حيث إنه لا شيء مستحيل في قاموس أبناء الإمارات، كما أنني أهنئ الشعب الإماراتي وجميع طاقم العمل ولا ننسى المرأة الإماراتية، التي كانت جزءاً مهماً وعنصراً حاسماً في نجاح المهمة.

وبين المواطن عبدالله الهاشمي، أن «مسبار الأمل» بات اليوم مسبار الفخر والاعتزاز بإنجاز كبير يلق بالإمارات وقادتها وشعبها، وقال: تابعت القنوات التي تبث الحدث بشغف وبأيدٍ مرفوعة تطلب من الله نجاح المهمة، حيث إنها كانت لحظات جميلة تلك التي تم الإعلان فيها عن دخول المسبار لمدار الكوكب الأحمر، ولا أجد كلمة شكر كافية في حق قيادتنا الرشيدة على هذا الدعم الجبار والتعاون التام لوصول العرب إلى المريخ، والشكر أيضاً لجميع أعضاء طاقم المسبار العاملين طيلة فترة التخطيط على نجاح المهمة الكبيرة.