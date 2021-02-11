«الطوارئ والأزمات في الشارقة»: تحويل الدراسة في المدارس والحضانات إلى التعليم عن بُعد بنسبة 100%





أصدر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، اليوم الخميس، قراراً بتحويل الدراسة في المدارس ودور الحضانة على النطاق الحكومي والخاص بالإمارة، من نظام التعليم التقليدي الحضوري إلى نظام التعليم عن بُعد بنسبة 100 بالمائة لفئة الطلبة وذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري، مع مراقبة‏ آخر التطورات‏ والمستجدات وتقييم نتائج‏ مؤشرات الوضع الصحي في الإمارة.

وأوضح الفريق المحلي أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها الطلبة والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، لضمان الأمن الصحي الشامل.