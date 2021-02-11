بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق اسم «الحبارى» على نفق مسار الدراجات في سيح السلم

دبي (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق اسم «الحبارى» على النفق الجديد لمسار الدراجات الهوائية أسفل شارع سيح السلم بمنطقة القدرة، بالقرب من «لاست إكزيت القدرة».

وأوضح معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق اسم «الحبارى» على النفق يعكس اهتمام سموه بالحياة البيئية في دولة الإمارات، وحرص سموه المستمر على تعزيز وعي المجتمع بأهمية مختلف مكوناتها، لاسيما طائر الحبارى الذي طالما ارتبط بالبيئة والثقافة الإماراتية، ويعد من الطيور التي تحظى بالرعاية بدبي في ضوء توجيهات سموه بتوطينها وإكثارها في المحميات الطبيعية الموجودة في الإمارة، وسعياً لإشراك المجتمع في الحفاظ على الحياة والبيئة البرية التي تميز منطقة القدرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر في وقت سابق بتغيير موقع العمل خلال مرحلة تنفيذ مشروع النفق إلى طرف آخر من الموقع بسبب وجود أعشاش لطائر الحبارى، وذلك مع تفقد سموه سير العمل في المشروع، حيث وجّه حينها بتغيير موقع النفق، وذلك حرصاً على عدم المساس بالأعشاش.

وقال معاليه «يعد نفق الحبارى أحد عناصر البنية التحتية في مسار الدراجات في منطقة سيح السلم وشارع القدرة، وتم تنفيذه، وفقاً لأفضل المواصفات الفنية، ومعايير السلامة المرورية لتوفير بيئة آمنة لمستخدمي ومزاولي رياضة الدراجات الهوائية، ويشتمل على مرافق عامة، ومحال لتأجير الدراجات الهوائية والأدوات والملابس المتعلقة بهذه الرياضة، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز».