مدارس حكومية تبلغ أولياء أمور باستمرار التعليم عن بُعد

دينا جوني (دبي)

أبلغ عدد من إدارات المدارس الحكومية أولياء أمور طلبة باستمرارية التعليم عن بُعد الأسبوع المقبل، نزولاً عند رغبتهم التي أظهرتها نتائج الاستبيان. وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت بحصر الطلبة الذين سيتوزعون بين التعليم الواقعي داخل المدارس، والتعلم عن بعد، عقب إعلانها عن العودة التدريجية للطلبة يوم 14 فبراير، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات. وقد عممت الوزارة لهذه الغاية رابطاً إلكترونياً على جميع المدارس الحكومية بمختلف مراحلها ورياض الأطفال لاستطلاع رأي أولياء الأمور.

ولفتت الرسالة التي تلقاها أولياء الأمور، بدءاً من يوم أمس أنه تماشياً مع نتيجة الاستبيان سيتم الاستمرار في نظام التعليم عن بعد، حرصاً على سلامة وصحة الطلبة. وأشارت أن سيتم إطلاع أولياء الأمور على أي مستجدات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة.

وقد عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي. وأكدت الوزارة أنها تأخذ بعين الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.



