150 مليون درهم من «خيرية الشارقة» للمساعدات العلاجية

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن حصيلة المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار الخمسة أعوام الماضية، إذ بلغت أعداد المرضى الذين قدمت لهم الجمعية مساعداتها العلاجية 6000 حالة مرضية، بتكلفة إجمالية قيمتها 150 مليون درهم وذلك خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية عام 2020، بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية بالتزامن مع يوم المريض العالمي الذي يوافق 11 فبراير من كل عام.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومواكبة للسياسة العامة التي تم اعتمادها فإن الجمعية استهدفت التوسع في حجم مساعداتها وبشكل خاص ما يتعلق بمساعدة المرضى الذين ليس بمقدورهم توفير نفقات علاجهم، وتضمنت الخطة المقررة سياسة منهجية تستهدف الارتقاء ببرامج المساعدات وتوفير العلاج والأدوية للمرضى من خلال العمل على إزالة كافة المعوقات التي تعوق سرعة تنفيذ المساعدة وهو من شأنه أن يسهم في سرعة تلقي الحالة للعلاج وتخفيف أوجاعها وتعافيها لتسترد عافيتها، وتعود لحياتها الطبيعية مجدداً، مشيراً إلى أن الجمعية تفتح بوابة مساعدات العلاج للمرضى من مختلف إمارات الدولة وفق إجراءات دقيقة وعاجلة لتمكين المستفيد من الحصول على علاجه بأسرع وقت ممكن.

وأشار ابن خادم إلى أن الجمعية استطاعت تنفيذ برامج مساعداتها العلاجية بقيمة 150 ملايين درهم استهدفت 5600 طلب مساعدة تم تقديمها على مدار السنوات الخمسة الأخيرة من قبل مستحقيها.

وقال: كما قدمت الجمعية من خلال إدارة المشاريع الخارجية حزمة من برامج المساعدة العلاجية في عدد من البلدان تضمنت إطلاق حملات عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال المصابين بأمراض قلبية، وكذلك حملات محاربة العمى وبناء المستوصفات الصحية في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات والرعاية الصحية، بخلاف تنفيذ حملات مكافحة أمراض الملاريا في دول غرب أفريقيا.