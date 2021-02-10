أنور قرقاش: نبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحمدالله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز.. نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين.. نشأت وتربيت في بيت يؤمن في أنّ خدمة الوطن شرفٌ وواجب، وأحمده سبحانه تعالى على ذلك». وأضاف معاليه: «أتقدّم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم.. ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع».