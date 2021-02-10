محمد بن زايد ورئيس الجمعية الوطنية الكورية يؤكدان أهمية التضامن الإنساني

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، معالي بارك بيونغ سوك، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي، فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية تحقيق التضامن الإنساني الدولي في مواجهة التحديات المشتركة خلال المرحلة الحالية التي يواجه فيها العالم تحدي «كوفيد - 19».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف وشعب كوريا الصديق، بمناسبة «السنة القمرية الكورية الجديدة»، وتمنياته لهم دوام التقدم والازدهار.

وهنأ معالي بارك بيونغ سوك، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، معبّراً عن سعادته بلقاء سموه، واهتمامه بتنمية العلاقات البرلمانية بين بلاده ودولة الإمارات.

حضر اللقاء، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للضيف.