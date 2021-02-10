نهيان بن مبارك يستقبل السفير التونسي

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، معز بن نميم سفير جمهورية تونس لدى الدولة. ورحب معاليه بالسفير التونسي، وهنأه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح، وطيب الإقامة في الإمارات.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد - 19»، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون وعلاقات الصداقة مع دول العالم، بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم السلام والتسامح، ويحقق الاستقرار والازدهار.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في التصدي لجائحة «كوفيد ـ 19»، من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية وإجراءات الاستجابة السريعة والجاهزية والكفاءة العالية في مواجهة تداعيات «كورونا».

من جانبه، أكد معز بن نميم حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين، متوجهاً بالشكر لدولة الإمارات على تضامنها مع جمهورية تونس في مواجهة جائحة «كورونا».