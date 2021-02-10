«لوكهيد مارتن» تستعرض أحدث تقنياتها خلال «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض لوكهيد مارتن، الشركة الأميركية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، أحدث حلولها الدفاعية خلال الدورة الـ 15 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 من فبراير الجاري.

ويمكن للحضور خلال المعرض التعرف على جيل المستقبل من الطائرات والأنظمة الدوارة وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي التي تقدمها الشركة، إضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم، وحلول المحاكاة والتدريب المتقدمة، مع الحرص على تطبيق بروتوكولات الوقاية من «كوفيد - 19» لضمان سلامة الزوار والعارضين.

وقال روبرت هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: «نلتزم في (لوكهيد مارتن) بدعم شركائنا الإقليميين في خضم بيئة جيوسياسية متطورة بشكل متزايد، وخلال دورة (آيدكس) لهذا العام، نتطلع إلى عرض قدراتنا الدفاعية الأكثر ابتكاراً والتفاعل مع شركائنا لدعم مقدراتهم الدفاعية وأجنداتهم لتنمية رأس المال البشري». وعلى هامش المؤتمر يشارك تيم كاهيل، نائب أول لرئيس شركة لوكهيد مارتن الدولية، في جلسة نقاشية بعنوان «استكشاف الفرص المبتكرة في إدارة منظومة سلسلة الإمداد بعد جائحة كوفيد - 19»، وتناقش الجلسة، التي تعقد يوم 20 فبراير الجاري، الاتجاهات والتقنيات النوعية التي تشكل ملامح قطاع التصنيع الاستراتيجي مع التركيز على قطاع الدفاع.