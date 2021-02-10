جامعة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة رايس، الجامعة البحثية الرائدة، وإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرموقة في أميركا الشمالية.

وستعمل الجامعتان بموجب هذه الاتفاقية على تسهيل التواصل المباشر والعلاقات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والأقسام والمراكز والمؤسسات المختلفة المرتبطة بهما. وتشمل هذه الاتفاقية تنظيم برنامج للتبادل الطلابي والبحثي للطلبة الجامعيين إلى جانب عدد من فرص التعلم الأخرى. كما ستقوم الجامعتان بتنظيم ورش عمل وندوات وغيرها من الأنشطة المشتركة. وتم توقيع الاتفاقية من قبل مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد وديفيد ليبرون، مدير جامعة رايس.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «نحن ملتزمون بتحقيق رؤية جامعة أبوظبي الرامية لتوسعة الأنشطة والبرامج البحثية، وتعزيز سمعة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية مرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ستساهم هذه الشراكة مع جامعة رايس في توسيع نطاق شبكتنا الأكاديمية، ومواكبة الموضوعات المرتبطة بالتنمية الوطنية، ودعم الجهود البحثية في مجالات المعرفة والأبحاث، بما يسهم في التعامل مع مختلف التحديات، وسنواصل السعي لإرساء دعائم هذا النوع من التعاون».