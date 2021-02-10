موزة بنت مبارك: منجزات غير مسبوقة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدمت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، وإلى السواعد الفتية من أبناء وبنات الوطن الذين سجلوا منجزات غير مسبوقة بمشروع مسبار الأمل الذي انطلق بنجاح إلى كوكب المريخ.

وأكدت أن هذا الإنجاز الإماراتي الذي يفتح أبواب العلم والحضارة أمام الأجيال الجديدة من أبناء دولة الإمارات والأمة العربية، إنما يجسد حلماً للمغفور له الوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم لنا رؤية استشرافية قبل عقود حول سبر أغوار المريخ.