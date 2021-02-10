خليفة بن محمد: «مسبار الأمل» إنجاز حقق آمال الملايين

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن الشعوب العربية وصلت إلى كوكب المريخ، وإن الإمارات دخلت التاريخ، وذلك بطموح مُلهم القادة والأجيال، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأعرب عن اعتزازه بمناسبة نجاح «مسبار الأمل»، بمهمة وصوله والتحامه بالمدار المحدد حول الكوكب الأحمر، مشيراً إلى أنه إنجاز متفرّد حقق آمال الملايين من العرب والمسلمين لاستكشاف الفضاء، كما يليق باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، كدولة جعلت ثقافة اللامستحيل فكراً ونهج عمل، وترجمةً حيةً على الأرض، وصولاً إلى الفضاء الخارجي.

وعبّر عن بالغ تقديره لهذا التفوق العلمي الذي قادته الكوادر الإماراتية من الباحثين والمهندسين، والتي تسعى إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع الفضاء، بما يخدم مستقبل البشرية وصُنع غدٍ أفضل للإنسانية، لافتاً إلى أن «مسبار الأمل» مصدر فخر، وجزء من سحر الإمارات.