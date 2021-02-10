حمد المدفع: وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ منعطف في تاريخ الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، أن الإمارات سطرت بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها العالمية.

وقال معاليه: «إنني إذ أعبر عن فخري بهذا الإنجاز العالمي، يسرني أن أهنئ الإمارات والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ».

ونوه إلى أن هذا الحدث الكبير منعطف في تاريخ الإمارات التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي، وقد استطاعت أن تقف بقوة وجدارة في الصف الأول إلى جانب الدول الكبرى المتقدمة في هذا المجال.