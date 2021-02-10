محمد العلي: «مسبار الأمل» يعزز قوة الإمارات الناعمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـــــ«شركة تريندز للبحوث والاستشارات» أن وصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ بنجاح، يعد إنجازاً عالمياً وحضارياً ومعرفياً كبيراً سيسهم في خدمة البشرية، ويمهد الطريق لنهضة علمية جديدة على المستويين العربي والعالمي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز رسخت من مكانتها ضمن قائمة الدول الكبار في مجال استكشاف الفضاء، ليس فقط لأنها الدولة الثالثة في العالم التي تصل لمدار المريخ من المرة الأولى، وإنما أيضاً، لأنها تمتلك المقومات البشرية والتقنية والتنظيمية والبحثية والمعرفية التي تمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في هذا المجال مستقبلاً.

وأكد أن نجاح رحلة «مسبار الأمل» سيعزز من قوة الإمارات الناعمة على الصعيد العالمي، خاصة بعد أن أصبح مجال استكشاف الفضاء واستيطانه أحد أهم معايير التقدم المعرفي والحضاري، فالوصول إلى الكوكب الأحمر لا تحققه إلا الدول المتقدمة علمياً ومعرفياً، ولديها خبرات بشرية متسلحة بأحدث المعارف والعلوم. وخلص العلي إلى أن «مسبار الأمل» يبعث بالعديد من الرسائل الإيجابية.