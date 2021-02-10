علي بن حرمل: عقول مبدعة وسواعد فتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى مداره للمريخ على أن هذا اليوم هو يوم تاريخي بكل المقاييس وخطوة جديدة ترسم فيها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مستقبلاً مشرقاً للبشرية، مشيراً إلى أن في الإمارات قيادة تصنع التاريخ، وتجعل من أحلام زايد وراشد نبراساً للخمسين المقبلة، ونحن فخورون بوطننا وقيادتنا وبهذه السواعد الإماراتية التي تسطر المجد.

وقال ستظل ابنة الإمارات أيقونة الإبداع والريادة ترسم كل يوم إنجازاً جديداً في جبين الوطن، ففي الإمارات عقول مبدعة وسواعد فتية لا تعرف المستحيل وعيون تتطلع دائماً للعلا، واليوم تضع بصمتها فوق المريخ.

وأضاف، الحمد لله، اليوم تصنع دولة الإمارات تاريخاً جديداً للأمة العربية والبشرية كافة تاريخ يأخذنا إلى مستقبل من المنجزات العلمية غير المسبوقة، مؤكداً أن عبارة «مبروكين على المريخ والتاريخ» قد جمعت المجد، ونقشت اسم الإمارات بمداد من ذهب فوق هامات الكوكب الأحمر.