عبداللطيف الشامسي: إنتاج وتطوير المعرفة

أبوظبي ( الاتحاد)

هنأ الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، دولة الإمارات، قيادة وشعباً والعالم العربي أجمع بمناسبة نجاح مهمة الإمارات، ووصول مسبار الأمل إلى مساره في مدار كوكب المريخ، والذي يمثل أول مشروع فضاء إماراتي عربي يصل إلى المريخ ليسجل التاريخ اليوم تأكيداً جديداً على قدرات الإنسان الإماراتي والعربي، ومساهمته في إنتاج وتطوير المعرفة العلمية التي ستفيد البشرية.

وأضاف الشامسي، أن العالم اليوم ينظر إلى الإمارات، وهي تساهم في الإنجازات العلمية والبحثية في مجال الفضاء منطلقة من إيمانها بقدرات الإنسان وإمكانات العقل البشري لتصنع بذلك المعجزات، وتحقق ما كان يراه البعض أحلاماً، وفي زمن قياسي أصبح قطاع الفضاء أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني للدولة، لنصل اليوم إلى هذا الإنجاز الكبير بقيادة فريق عمل إماراتي من الشباب الواعد الذي نفخر ونحن نراه يحمل هذا الإنجاز إلى الفضاء، ومن بينه شباب من خريجي كليات التقنية العليا ممن يمثلون نماذج ملهمة ومشرفة لأبناء الإمارات.