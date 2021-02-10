مبادرات «جيل الأمل» تلهم 13 ألف طالب ومعلم

آمنة الكتبي (دبي)

قالت نورة الرفيع، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل لشؤون التخطيط الاستراتيجي: وضعنا قبل 6 سنوات خطة استراتيجية تتضمن مبادرات علمية وتعليمية، بهدف إلهام الشباب والطلبة وزيادة شغفهم بالقطاع الفضائي، وفي مشروع مسبار الأمل.

وأكدت رفيع لـ «الاتحاد» أن عدد المستفيدين من مبادرة جيل الأمل منذ انطلاق المسبار قبل 7 أشهر وصل إلى 13 ألف طالب ومعلم.

وأضافت :«تهدف المبادرات التعليمية إلى خلق ثقافة مجتمعية مبنية على البحث العلمي وإنتاج المعرفة وإحداث نقلة نوعية، من خلال مشروع مسبار الأمل لتشجيع الشباب على زيادة اهتمامهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا، وهي تمثل في الوقت ذاته فرصة لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، لكي ينقل معارفه وخبراته إلى الجيل التالي من أبناء وبنات الوطن، وحثهم على أداء دور فاعل في تقدّم مجالات العلوم وهندسة».

وبينت أنه منذ انطلاق المشروع قبل 6 سنوات، شارك أكثر من 100 ألف طالب ومعلم في برامج تثقيفية وتعليمية تحت مظلة المشروع، ما أسهم في زيادة إقبال الطلبة على دراسة التخصصات المرتبطة بالقطاع الفضائي من العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.

وقالت رفيع يعد تطوير الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية من بين أبرز أهداف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، فيما يعمل المشروع منذ انطلاقه قبل 6 سنوات على إلهام الشباب، وحثهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا لدفع عجلة الابتكار بالدولة.

وأضافت: «كما تأتي مبادرات جيل الأمل ضمن الجهود الرامية إلى إلهام أجيال جديدة من المهندسين والعلماء، ليسهموا بشكل فعال في بناء اقتصاد مستدام النمو قائم على المعرفة والابتكار».

وقالت: جرى إطلاق مبادرات جيل الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، وتستهدف تنمية روح الاستكشاف والبحث العلمي لدى الشباب والطلبة، وتعزيز شغفهم تجاه علوم وهندسة الفضاء والبحث العلمي، وذلك من خلال محاضرات وورش عمل ولقاءات مفتوحة ومخيمات تعليمية، يديرها أعضاء من فريق مسبار الأمل.