دار زايد للثقافة الإسلامية: مسبار الأمل حقق حلم زايد

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية أن الفرحة عظيمة بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، وتحقيق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقالت: «بهذه الحكمة والبصيرة والإيمان بقدرات الشباب الإماراتي استطاعت الإمارات في سنة الاحتفال بالخمسين عاماً، أن تكون محطة ملهمة لتحفيز المنطقة لاستعادة مكانتها الحضارية، وأن تكون ملهمة لشعوب العالم في جميع القطاعات والمجالات».

وأضافت: «بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية».

وقالت: إنه إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققت لدولتنا الحبيبة.. إنجاز جعل دولتنا أول دولة عربية وخامس دولة تصل إلى المريخ، نفخر بأننا أبناء زايد وعازمون بإصرار على تحقيق الريادة العالمية في جميع المجالات، وذلك بحكمة قيادتنا الرشيدة».