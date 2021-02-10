«علماء شرطة دبي» يناقش «رحلة المريخ»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس علماء شرطة دبي ضمن مبادرته العلمية «رؤية خبير» جلسة نقاشية عن بعُد، بعنوان «رحلة المريخ... التخطيط الاستراتيجي»، استضاف خلالها نورة الرفيع نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومريم الزرعوني قائد فريق البرامج التعليمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في مؤسسة محمد بن راشد للفضاء، واللتين قدمتا شرحاً حول المشروع ورحلة «مسبار الأمل»، التي حققت إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى مدار الكوكب الأحمر بنجاح.

وقدمت نورة الرفيع خلال فعاليات مبادرة «رؤية خبير»، التي حضرها رؤساء المجالس في شرطة دبي، شرحاً عن تفاصيل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والخطط الاستراتيجية التي عملت مؤسسة محمد بن راشد للفضاء على تحقيقها منذ العام 2014، وصولاً إلى نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى أبعد نقطة في الكون يصلها العرب، ودخوله إلى مدار المريخ في لحظات تاريخية جعلت من الإمارات الأولى عربياً والخامسة عالمياً في الوصول إلى الكوكب الأحمر.

من ناحيتها، قدمت مريم الزرعوني شرحاً مفصلاً حول البرامج التعليمية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والتخصصات العلمية لـ 200 من المهندسين والفنيين من الكوادر المواطنة التي عملت بكل جد في مشروع مسبار الأمل، وصولاً إلى الهدف المنشود في الوصول إلى المريخ والمتابعة الأرضية المستمرة والدقيقة للمسبار منذ إطلاقه.

وقدم الحضور في مبادرة «رؤية خبير» استفسارات متنوعة إلى نورة رفيع، ومريم الزرعوني حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، معبرين عن شكرهم لكل من عمل على المشروع، وأوصل مسبار الأمل إلى المريخ في لحظات وطنية سيحفظها التاريخ.