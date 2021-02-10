أحمد الحميري: الإمارات تصنع التاريخ

أبوظبي (وام)

رفع معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشعب دولة الإمارات وشعوب الأقطار العربية والإسلامية كافة، بمناسبة دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ.

وقال معاليه: إن هذا الإنجاز المتميّز يعكس ما بلغته الإمارات من مكانة عالمية مرموقة على خريطة العلم والمعرفة والتقدّم، بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة التي تستشرف المستقبل، وما وفرته من إمكانات عالية للكفاءات الإماراتية، إيماناً منها بقدراتهم الفائقة على تحقيق نجاحات غير مسبوقة، مؤكداً أن الإمارات تصنع التاريخ بالوصول إلى المريخ.