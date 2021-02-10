محمد حمد البادي: رؤية قيادة لا تعرف المستحيل

أبوظبي (وام)

قال المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إنه يغمرنا الفخر والاعتزاز بتحقيق حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في إنجاز تاريخي أسطوري انتظرته دولتنا قيادة وحكومة وشعباً، وشد اهتمام العالم أجمع، بالإعلان عن نجاح مهمة «مسبار الأمل» بالوصول إلى مدار كوكب المريخ.

ووجّه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بهذا الإنجاز العظيم الذي يحقق رؤية قيادة لا تعرف المستحيل.

وأضاف، أن هذا الإنجاز، بفضل تخطيط القيادة ذات الكفاءة المتفردة وحسن تنفيذ كوادرنا الوطنية، تحقق في وقت قياسي، وتوّج مسيرة خمسين سنة من التنمية والتقدم، ليتزامن مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي كما أرادت قيادتنا الحكيمة.