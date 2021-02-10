النائب العام لرأس الخيمة: «مسبار الأمل» إنجاز وليد منظومة جماعية

رأس الخيمة (وام)

أكد المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ، يعكس بجلاء المكانة التي تتبوأها الإمارات على المستوى العالمي، وامتلاك الدولة أدوات القوة الناعمة التي تدل على ريادتها في شتى المجالات.

وقال المستشار محيمد، إن هذا الإنجاز الجبار وليد منظومة جماعية من عوامل النجاح، أولها الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيد مؤيدة بخطط مستقبلية مدروسة، فضلاً عن تمكين شباب الإمارات في العمل في أكثر المجالات تطوراً ليظهر الإنجاز بحلة إماراتية.

وأكد أن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة وهو يتابع الجهود الجبارة لقيادتنا الرشيدة لتحقيق الإنجازات تلو الأخرى، يشعر بالفخر والامتنان بالمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة بين أقرانها من الدول المتقدمة.