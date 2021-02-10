فارس المزروعي: وصول «مسبار الأمل» للمريخ يصنع تاريخاً جديداً للإمارات والعرب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن التاسع من فبراير 2021 يوم غير عادي، يوم حققت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً تاريخياً باسم الأمة العربية جمعاء مع وصول «مسبار الأمل» الذي أطلقته دولة الإمارات، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وأضاف معاليه، أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة وكوادرها ومهندسيها الذين نعتز بهم للإنجاز الكبير، رفع اسم دولتنا عالياً في طليعة الأمم وعبر تاريخ ينتقل من جيل إلى جيل بثقة واقتدار نحو مستقبل واعد ومشرق.

وأشار إلى أن هذه الرحلة التاريخية ستظل دائماً في ذاكرة أبناء الوطن، وهذا الإنجاز المتفرد يعبر عن تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وشبابها الذي يقوده الأمل والإرادة والتصميم على تحقيق الإنجازات العلمية الكبرى حالياً ومستقبلاً.