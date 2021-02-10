عبدالله آل حامد: نجاح مهمة مسبار الأمل إنجاز استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ: أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي تكلل بنجاح المهمة ووصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، لتكون دولة الإمارات الأولى عربياً وإسلامياً في الوصول إلى الكوكب الأحمر، والخامسة عالمياً، إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل دولتنا الغالية الحافل بالنجاحات والهمم العالية.

وأضاف معاليه: «نرى اليوم حلم والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه- يتحقق في الفضاء، بطموح رجاله المخلصين وعملهم الدؤوب وجهودهم الرائدة التي لا تعرف المستحيل في كل المجالات، فبإصرارنا وعزيمتنا تنجز الصعاب وتتحول الأحلام إلى واقع يفخر به كل العرب».