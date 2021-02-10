أحمد الظاهري: «مسبار الأمل».. ريادة وتفوق إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة فصلاً جديداً من قصتها الملهمة في استكشاف الفضاء، مع دخول (مسبار الأمل) إلى مدار الكوكب الأحمر بنجاح»، معتبراً ذلك نجاحاً لافتاً يمثل مدعاة فخر للعالم العربي والإسلامي بأسره، ودليلاً حياً على قدرة دولتنا على منافسة الدول العالمية في المجالات العالمية المتقدمة.

وعبر عن عميق الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، والشباب الطموح الذين أثمرت جهودهم الحثيثة في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة، والتي ترسخ ريادة الإمارات، وتمهد طريقها لخطوات أكبر وأكثر طموحاً في قطاع الفضاء.

وأضاف: «إن طموحات قيادتنا الرشيدة لا سقف لها، حيث يقدم المسبار تعريفاً واضحاً لشعار (لا مستحيل في قاموس الإمارات). وأنا على يقين بأن إنجازاتنا الوطنية متواصلة، وسنكون دائماً مثالاً حياً يجسد المعنى الحقيقي للريادة والتفوق لدول العالم».