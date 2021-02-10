مكتوم الشريفي: الإمارات تصنع المستقبل بوصول مسبار الأمل للمريخ

أبوظبي (الاتحاد)

قال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي: إن الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بوصول مسبار الأمل للمريخ، أثبت للعالم أجمع أننا قادرون على التحدي وصنع الإنجازات الفريدة، وأنه مع الإرادة لا مستحيل في تحقيق حلم العرب وحلم الإمارات وأحلام شباب الوطن الذين اعتبروا الإنجاز خطوة مهمة نحو مستقبل مشرق وواعد.

وبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وقادةً وشعباً وللأمة العربية والإسلامية، تحقيق هذا الإنجاز التاريخي العظيم، لافتاً إلى أن فرحة الشعب الإماراتي وفرحة الأمة العربية بإنجاز مهمة مسبار الأمل لا توصف.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يجعل من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، مشيداً بجهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، ومثمناً الخطة الطموحة لوكالة الإمارات للفضاء في بناء مستوطنة على المريخ.