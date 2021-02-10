شرطة رأس الخيمة: مسبار الأمل بارقة أمل لصناعة حضارة المعرفة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: تعيش دولة الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية الخالدة، من خلال تحقيق حلم مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحويله إلى حقيقة نتلمسها اليوم بنجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ الذي يشكل بارقة أمل لصناعة حضارة المعرفة واستشراف المستقبل.

وتابع: أتوجه هنا بعظيم التهاني إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.