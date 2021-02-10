عمار المعلا: لا شيء مستحيل في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، وزارة التربية والتعليم، أن الإمارات تثبت مرة أخرى للعالم، أن أهم استثمار يكمن هو في الكوادر المواطنة، لأنهم وقود المستقبل ونقطة الانطلاق بثقة نحو الرقم واحد وتصدر المؤشرات التنافسية العالمية، واليوم يثبت 200 مهندس إماراتي يعملون على «مسبار الأمل» أنه لا شيء مستحيل، وأن لغة المستقبل تتطلب منا النظر بتمعن وبحزم لتطوير الكفاءات وتأهيل الشباب.

وتابع: «إن أبناء الإمارات أدخلوا العرب التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن تحقق المستحيل، وأوصلوا بهمتهم العالية، الأمة إلى المريخ».