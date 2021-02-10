منذر الزعابي: خطوات ثابتة نحو الريادة

رأس الخيمة (وام)

تقدم منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والمقيمين، بمناسبة وصول «مسبار الأمل إلى مدار المريخ. وقال: «تغمرنا مشاعر الاعتزاز والفخر بالإنجاز التاريخي الذي سطرته دولة الإمارات بوصول (مسبار الأمل إلى المريخ)، ليضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات والتي تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار والعلوم المتقدمة».

وأضاف: «يعد هذا الإنجاز تاريخياً تحقق بفضل رعاية ودعم ومتابعة متواصلة من القيادة الرشيدة، وتحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».