حامد السويدي: إرادة وعزيمة قيادة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: إن دولة الإمارات حققت إنجازاً يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، في رحلة استكشافية للكوكب الذي يُعد الأكثر استقطاباً للاهتمام في المجموعة الشمسية، مما يجسد نجاح نموذج إماراتي عالمي، جمع التقدم العلمي والحضاري، بكوادر وطنية استطاعت تحقيق الريادة على الصعد كافة، وبإرادة وعزيمة قيادة رشيدة حققت إنجازات ترفع جهوزية دولتنا في عام الخمسين لطرق أبواب الريادة عالمياً.

وأضاف: إنه لفخر كبير لنا أن تحقق دولة الإمارات هذا الإنجاز الفريد من نوعه، حيث يحمل هذا المسبار رسالة أمل وسلام وفخر إلى كل شعوب العالم.