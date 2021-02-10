خبراء فضاء عرب لـ«الاتحاد»: الإمارات تسلك طريقاً جديداً في التنمية

أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)

قال خبراء متخصصون في شؤون الفضاء إن وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ، كأول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، إنجاز تاريخي وضع الإمارات على طريق جديد لم تسلكه أي دولة في المنطقة.

وأضافوا لـ«الاتحاد» أن المسبار سيعزز من مكانة الإمارات عالمياً ويساعد على جذب المستثمرين الدوليين إليها، لافتين إلى أنه سيساعد الأسواق المالية على المدى الطويل، ويعزز من التدفقات الخارجية، ويزيد من الشعور الإيجابي تجاه الأسهم المدرجة.

واعتبر الدكتور محمد نبيل، مدير مركز الفضاء والطقس بجامعة حلوان، أن وصول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» إلى وجهته يمثل نجاحاً كبيراً يخدم القضية العلمية، ويساعد على دعم المعرفة في مجال الفضاء، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد عمل ومثابرة وتسخير كافة الإمكانات لإتمام هذه المهمة.

وأضاف نبيل لـ «الاتحاد» أن هذا النجاح يجعل الإمارات تدخل في مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء، مشيراً إلى ضرورة مشاركة ونقل هذه التجربة مع بقية الدول العربية، خاصة وأن علم الفضاء يساعد الدول في استكشافات الأرض والبترول والمعادن المختلفة، بالإضافة إلى جوانب اقتصادية أخرى متعددة.

ووصل المسبار بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.

إلى ذلك، قال علي صادق عبد الحميد، رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، مؤسس برنامج الفضاء المصري، ووكيل أول المخابرات العامة سابقًا، إن مسبار الأمل وضع الإمارات على طريق جديد لم تسلكه أي دولة عربية، وهذا يدل على وجود أهداف قومية للإمارات، واستطاعت أن تضع لها استراتيجية ناجحة ثم حولتها لخطط عملية مع موازنات مناسبة اعتماداً على عقول وسواعد أبنائها وبالتعاون مع دول متقدمة وهذا ما جعلها تحقق الإنجاز التاريخي، وهو ما سيذكره العرب بفخر شديد.

وأشار صادق عبدالحميد لـ«الاتحاد» إلى أن ملف الفضاء لا يمكن العمل به بشكل منفرد، وأظن أن الدول العربية ستتبع خطى الإمارات في هذا المجال وسنشاهد اتفاقيات عربية خلال الفترة المقبلة، مثلما تفعل الدول الأوروبية في هذا الشأن.