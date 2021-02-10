«الصداقة الإماراتي الفلسطيني»: «مسبار الأمل» فخر للعرب

أبوظبي (وام)‏

توجه نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على نجاح مهمة «مسبار الأمل»، ووصوله إلى مدار المريخ. وقال عمار الكردي العضو المنتدب للنادي: «إن دولة الإمارات تواصل بهذا الإنجاز لعب دورها الريادي في المجالات العلمية والثقافية والإنسانية على مستوى العالم، مسترشدة برؤية قيادتها الرشيدة التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعمل على دعم التقدم الحضاري والعلمي للإنسانية جمعاء».

وأضاف أن هذا المشروع العلمي العملاق هو فخر لكل العرب والجالية الفلسطينية في الإمارات تفتخر وتعتز بأن تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار المريخ.