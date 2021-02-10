«صحة لرعاية الكلى» تبدأ حملة تطعيم المرضى

منى الحمودي (أبوظبي)

بدأت «صحة لرعاية الكلى» التابعة لشركة «صحة»، حملة تطعيم جميع مرضى الغسيل الكلوي بلقاح «كوفيد-19» في مراكزها، وذلك انسجاماً مع برنامج التطعيم الوطني في الإمارات، لإعطاء الأولوية للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، إضافة لكبار السن وأصحاب الهمم.

وتلتزم «صحة لرعاية الكلى» بتطعيم أكثر من 1100 مريض من مرضى الغسيل الكلوي، وذلك بالبدء بالجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»، مع تحديد مواعيد الجرعة الثانية، وفقاً للإجراءات القياسية المتبعة.

وبحسب التقارير السريرية العالمية، يتعرض مرضى الغسيل الكلوي لخطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19» بنسبة تزيد عن غيرهم من السكان، فضلاً عن نسبة الوفيات العالية بينهم، والتي تصل إلى 30%، نتيجة للمضاعفات المرتبطة بفيروس «كوفيد-19».

وقال البروفيسور ستيفن هولت، المدير التنفيذي لـ«صحة لرعاية الكلى»: «فخورون بدعم جهود الدولة ومهمة «صحة» الإنسانية في مواجهة «كوفيد-19»، من خلال تطعيم المجموعات الأكثر من المرضى، الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف، «سنحرص على تطعيم مرضى الغسيل الكلوي لدينا خلال جلسات الغسيل الكلوي المجدولة لهم، وفي إطار هذه المبادرة، سنقوم بتطعيم أي مريض يوافق على تلقي لقاح ’كوفيد-19‘، ثم نتوسع بنطاق حملة «ليكن خيارك التطعيم» لتشمل المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الكلى، وأولئك الذين يعانون مرض الكلى الحادّ المزمن».

ولفت أنه تم تطعيم معظم موظفي صحة لرعاية الكلى التي تُخطط لاستكمال تطعيم جميع الموظفين المؤهلين لديها خلال فترة قصيرة، لحماية المرضى المعرضين للخطر، وغيرهم من أفراد المجتمع.

وأكد أن «صحة لرعاية الكلى» ركزت منذ بدء انتشار جائحة «كوفيد-19» على حماية المرضى المصابين بأمراض الكلى، وعلى الموظفين لديها، عبر اتخاذ تدابير سلامة صارمة، واعتماد احتياطات إضافية أثناء تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن مراكز «صحة لرعاية الكلى» تقدم مجموعة شاملة ومخصّصة من الخدمات لجميع المرضى الذين يعانون أمراض الكلى، إلى جانب الخدمات العلاجية الخارجية من«صحة». وتتبع صحة لرعاية الكلى استراتيجيات الوقاية من أمراض الكلى للأشخاص المصابين بأمراض خفيفة أو في مراحل مبكرة، كما تحرص على تقديم رعاية متخصصة للغاية في التشخيص والتثقيف حول أمراض الكلى، وعلاج المرضى المصابين بأمراض الكلى المتفاقمة أو المتقدمة، كما تختصّ بتوفير خدمات غسيل الكلى وزرعها وفق أعلى المستويات العالمية. وتوظف صحة لرعاية الكلى فريقاً متميزاً من الأطباء ذوي الخبرة والطموح والمؤهلين تأهيلًا عاليًا، وتعتبر مراكزها الصحية من المراكز الأكثر تطورًا على مستوى العالم، نظراً لما تتميز به من أحدث التقنيات والأجهزة التشخيصية.