الشارقة تفعّل العمل «عن بُعد» اعتباراً من 14 فبراير

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تعميم صدر بشأن العمل عن بُعد؛ أنه نظراً للظروف الطارئة والاستثنائية، وحرصاً من الحكومة على سلامة الموظفين، واستكمالاً للإجراءات الاحترازية ولضمان استمرارية الأعمال، فإنه يجوز للسلطة المختصة بجهات العمل اتخاذ كل أو أي من الإجراءات الواردة في التعميم وفقاً لطبيعة وحاجة العمل.

وتشمل الإجراءات تطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، وفقاً للنسبة التي تراها السلطة المختصة، وبما لا يتسبب في تعطل العمل أو تقليل مستوى الأداء العام لجهة العمل، مع استثناء الموظفين الذي تتطلب مهامهم تواجدهم في مقر عملهم، على أن توفر جهة العمل أقصى درجات الأمن والسلامة، مع ضرورة التأكيد على عدم تكدس الموظفين في مكان واحد، وأن تكون المسافة بين كل موظف وآخر لا تقل عن مترين، بالإضافة إلى توزيع العمل بين الموظفين الذين لن يطبق عليهم العمل عن بُعد، إذا أمكن ذلك، بحيث يتم التناوب فيما بينهم بشكل أسبوعي في الحضور لمقر العمل، على ألا تقل نسبة الحضور للموظفين عن 50% لضمان استمرارية العمل.

كما أكد التعميم على التنبيه على الموظفين بضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة زملائهم أثناء تواجدهم في مقر العمل وعلى تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم /‏‏35 /‏‏ لسنة 2020م بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيدـ 19 على الموظفين المخالفين وفقاً لما جاء فيه.

ودعا الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، إلى أهمية الالتزام من قبل جميع الأطراف «جهات العمل والموظفين» بالتطبيق الدقيق لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة العامة.