إجراءات جديدة لدخول المتعاملين مباني الشرطة في الشارقة

الشارقة (وام)

اعتمد فريق الطوارئ ‏والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين معها.

واعتمدت اللجنة إلزامية فحص مسحة الأنف «‏PCR»‏ المسبق لكافة متعامليها للدخول إلى ‏المبنى الرئيس للقيادة أو المباني التابعة لها المنتشرة في إمارة الشارقة، ويشمل ذلك كافة مراكز إسعاد المتعاملين، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات، اعتباراً ‏من يوم غد.

ولن يسمح إلا بدخول المتعاملين ممن لديهم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف «/‏‏‏PCR»‏ بصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.. ‏ويستثنى من ذلك الحاصلون على اللقاحات في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاحات.

ودعت شرطة الشارقة كافة متعامليها‏ إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي «sharjah police» أو عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» المتوفرة على تطبيق وزارة الداخلية «‏MOI UAE».