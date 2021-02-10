تفاهم بين «بلديات الشارقة» و«السلامة الغذائية»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات، وزيادة فرص التواصل، كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الحوار المتبادل فيما يتعلق بآفاق التعاون فيما بينهما بهدف تعزيز رسالتيهما وتوفير الخدمات لكل طرف منهما على أساس التعاون على المدى الطويل، كما تتضمن المذكرة أوجه التفاهم والتعاون بين الطرفين في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم «عن بُعد» الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية -بالتكليف- نيابة عن الدائرة، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نيابة عن الهيئة.

وأشار خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على المساهمة في خدمة المجتمع والارتقاء بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في الإمارة، ويتطلع الطرفان بموجب المذكرة إلى رفع مستوى الأداء والاهتمام بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية من خلال تنفيذ برامج مشتركة وعقد ورش تدريبية والاستفادة من أحدث التقنيات، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وتوحيد معايير وإجراءات العمل وتكاملها. كما أشاد سعادته بأهمية هذا التعاون الذي يشكل داعماً أساسياً لتوعية المجتمع المحلي بأنشطة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

من جانبه أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرص الهيئة على تعزيز شراكتها مع كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجالات عملها، وتوحيد الجهود المشتركة وتبادل الخبرات التي من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.