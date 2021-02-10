مريم المهيري: تطوير نظام غذائي لمواجهة «كورونا» ضرورة

دبي (الاتحاد)

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في أعمال اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي.

وجاءت مشاركة معاليها من خلال جلستين، حيث ناقشت الجلسة الأولى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والنسخة الخامسة عشرة من تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي حول بناء سردية عالمية نحو عام 2030.

وناقشت الثانية تقرير «المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية»، الذي تم إصداره تحت شعار «إحداث فرق في الأمن الغذائي والتغذية».

وألقت معاليها الضوء على دور الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي في المساهمة في تغيير النظام الغذائي العالمي، مؤكدة أن تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة وبناء قطاع غذائي قوي من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين نسبة الاكتفاء لذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية هو توجه استراتيجي للدولة. كما أكدت أن الدولة تعمل على تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف من خلال العديد من الجهود والمبادرات، حيث كان أبرزها تشكيل «فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة».

وأعربت عن أملها في توافق العالم حول خريطة طريق جديدة لتحسين نظم الغذاء والتغذية، مؤكدة حرص الإمارات على تعزيز التعاون عبر مشاركة الخبرات والممارسات والمعلومات مع جميع الأطراف المعنية، من أجل الوصول للهدف المشترك في القضاء على الجوع في العالم.