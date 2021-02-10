عام على شراكة «أدنوك» و«بيئة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة البيئة في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الـ 4 من فبراير الجاري بمرور عام على شراكتهما، التي أثمرت عن تحقيق إنجازات مهمة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها و الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة.

وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة: «عززت مذكرة التفاهم التعاون بين الهيئة وأدنوك، وسهلت تنفيذ سلسلة من المشاريع المثمرة التي ركزت على جودة الهواء وإدارة النفايات وتغير المناخ وجودة المياه البحرية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وقد أثبتت أدنوك أنها شريك ملتزم للغاية يضع البيئة على رأس أولوياته، ويدمجها باستمرار في مشاريعه وخططه الرئيسة، التي تحقق الأهداف الطموحة لإمارة أبوظبي».

وأضافت: «يعتبر قطاع النفط والغاز قطاعاً رئيساً في تطوير وتوسيع إمارة أبوظبي، كما أنه أحد المساهمين الرئيسين في التأثير على جودة الهواء والمياه البحرية. كما تعد شراكتنا أمرًا حيويًا للحفاظ على البيئة، وهي بمثابة معيار لأفضل الممارسات للشراكة بين القطاعات الصناعية المهمة وهيئة البيئة – أبوظبي، وسنعمل دائمًا عن كثب مع أدنوك لتسهيل جميع العمليات الضرورية، ودراسات تقييم الأثر البيئي، والتراخيص البيئية، وتنفيذ المشاريع لضمان نجاحها وتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي».

وقال عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي لمجموعة أدنوك: «حافظت أدنوك منذ تأسيسها على التزامها الراسخ بحماية البيئة، وتماشياً مع النقلة النوعية التي تعمل الشركة على تطبيقها بهدف تطوير وتحديث أعمالها ضاعفت أدنوك استثماراتها، كما طبقت مجموعة من المبادرات والتدابير لتخفيف الأثر البيئي، وخفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية لشركات المجموعة».

وأضاف الكندي «ويرجع هذا النجاح الذي نحققه والتقدم الذي نحرزه في جهودنا لحماية البيئة والمحافظة عليها للشراكات والعمل الوثيق مع جميع الأطراف المعنية في أبوظبي، لاسيما شراكاتنا طويلة الأمد مع هيئة البيئة – أبوظبي».

وخلال عام 2020، قامت هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع أدنوك بتقييم الأثر البيئي لأكثر من 40 مشروعاً تابعاً لشركة أدنوك. وقد ساعد التقييم الدقيق للآثار البيئية بإيجاد حلول، وتنفيذ إجراءات للتخفيف من الأثر البيئي وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، حيث ساهمت هذه الإجراءات بإنقاذ أكثر من 175 كيلومتراً مربعاً من الموائل الحيوية في بعض مشاريع أدنوك البحرية.