توحيد بيانات «درب» مع «شرطة أبوظبي»

هالة الخياط (أبوطبي)

يدعو مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل ممن لديهم حسابات مفعلة في نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» إلى التأكد من صحة بيانات التواصل الخاصة بهم والمسجلة في نظام القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع معلومات نظام «درب».

وأكد المركز أهمية التأكد من صحة بيانات التواصل المتمثلة في رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، لضمان تسلم الإشعارات والرسائل المتعلقة بالحساب، وبالتالي معرفة كافة المعلومات المتعلقة بعدد مرات المرور من بوابات التعرفة، والرصيد المتوفر في الحساب.

وأوضح المركز أنه في حال ارتكاب مخالفة تتعلق بنظام بوابات التعرفة المرورية، يقوم المركز بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتف صاحب المركبة لإبلاغه بارتكاب مخالفة لقانون التعرفة المرورية واللوائح التنفيذية المعتمدة الصادرة بحقه حسب نوع المخالفة.

وعن آلية التأكد من أن المعلومات الشخصية محدثة في النظام، أوضح المركز أنه يجب تسجيل الدخول عن طريق الحساب الشخصي المسجل، ثم النقر فوق اسم الشخص المسجل في أعلى يمين الصفحة للانتقال إلى صفحة ملف التعريف الشخصي والضغط على «مزامنة معلومات الملف الشخصي» للحصول على تفاصيل الملف الشخصي المحدثة باستخدام الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويمكن إضافة رقم هاتف جديد في نظام «درب» للتعرفة المرورية، من خلال تسجيل الدخول للحساب المسجل، والدخول لصفحة الملف الشخصي، ثم النقر فوق إضافة رقم هاتف جديد.

وأكد المركز أنه في حالة بيع المركبة سيقوم النظام في غضون ساعات قليلة بحذف معلومات المركبة تلقائياً من الحساب عن طريق الربط مع نظام المرور الموحد بعد نقل ملكية المركبة الجديدة للمالك الجديد.

ويشار إلى أن تحصيل رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» بدأ في الثاني من يناير الماضي عند المرور عبر البوابات الأربع الواقعة على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح.

وتُطبق رسوم التعرفة بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00)، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة.