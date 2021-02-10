4 حملات للتوعية المرورية في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي والإدارة العامة للتنسيق المروري، وبالتعاون مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، وإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، 4 حملات فصلية للتوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة ضمن الخطة السنوية للعام الحالي 2021.

وتأتي هذه الحملات ضمن المبادرة الخاصة بتطوير وتطبيق برامج التوعية المرورية بقطاع المرور، وتهدف إلى توعية السائقين وكافة مستخدمي الطريق وجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، للالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتجنب وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامتهم.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي: إن هذه حملات التوعية تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021. وأوضح أنه تم إطلاق حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لهذا العام على مستوى الدولة تحت شعار «الانحراف المفاجئ» وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، وذلك نظراً لما يشكله الانحراف المفاجئ من مخاطر على مستخدمي الطريق، حيث يعتبر أبرز الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية.

وذكر أن الحملة الثانية تنطلق من بداية شهر أبريل وتستمر حتى نهاية يونيو تحت شعار «القيادة الوقائية مطلب وهدف»، وتهدف هذه الحملة إلى التأكيد على ضرورة التزام السائقين بتطبيق أنظمة السير والمرور على الطريق، والسلامة لا تتحقق إلا بالتعاون مع الآخرين، وهي مسؤولية الجميع لذلك يجب أن يكون المجتمع على قدر كاف من الوعي بأصول السلامة المرورية. أما الحملة الثالثة، فسوف يتم إطلاقها من بداية يوليو موسم الصيف وتستمر حتى 31 أغسطس تحت شعار «صيف مروري آمن»، وتركز على أهم مواضيع السلامة في هذا الموسم من ضمنها السفر براً، وسلامة المركبات والإطارات، وعدم تجاوز الحمولة الزائدة والصيانة الدورية للمركبة، بالإضافة إلى التركيز على اختناق الأطفال داخل المركبات. مشيراً إلى أن الحملة الرابعة سيتم إطلاقها من بداية سبتمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وتقام تحت شعار «القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة».