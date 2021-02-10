حريق معمل الزيوت بالفجيرة بعيد عن المنطقة البترولية

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن الحريق الذي أتى على معمل للزيوت في منطقة ثوبان التابعة لإمارة الفجيرة لا يقع في المنطقة البترولية في الإمارة، نافياً الشائعات والأخبار غير الصحيحة المتداولة عبر بعض المنابر الإعلامية والتي لا تستند إلى مصادر رسمية.

كما أكد أن الحريق تمت السيطرة عليه خلال فترة زمنية قصيرة مع بعض الأضرار المادية البسيطة. ومن جهته، أوضح الكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الحريق الذي اندلع أمس في خزان زيت تابع لإحدى شركات معالجة وتكرير مخلفات الزيوت في منطقة ثوبان بالفجيرة، لا يتبع لمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وهو حادث عرضي، سيطرت عليه فرق الدفاع المدني بالفجيرة ورأس الخيمة مباشرة دون حدوث أي إصابات بشرية.

وأكد الأفخم أن حركة العمل في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» تجري وفق المعتاد، ولا يوجد أي علاقة ما بين الشركة والمنطقة البترولية.

ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في الأخبار قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية.