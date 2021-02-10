خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء أبوظبي: 105% معدل الفصل في القضايا بالمحاكم المدنية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشف عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء أبوظبي، أمس، خلال الملتقى الإعلامي الـ73 الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي، تحت عنوان «تقرير الإنجاز السنوي 2020»، عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد، عن أن إجمالي عدد الدعاوى المقيدة خلال العام المقيدة في المحاكم الابتدائية، بلغ 92 ألفاً و852 دعوى، بينما كان إجمالي عدد الدعاوى المقيدة في المحاكم الاستئنافية 14 ألفاً و491 دعوى، وكان إجمالي عدد الدعاوى المقيدة في محاكم النقض 4 آلاف و212 دعوى.

وبيّن أن نسب معدل الفصل في القضايا فيما يتعلق بالمحاكم المدنية ارتفع من 98% خلال عام 2020 إلى 105%، مقارنة بعام 2019، كما استعرض المقارنة بين معدل الفصل في القضايا الابتدائية لعام 2019 والتي كانت تقدر بنسبة 99%، في حين ارتفعت خلال العام الماضي إلى 105% بنسبة زيادة بلغت 5.5%، بينما ارتفع الفصل في القضايا الاستئنافية خلال الفترة ذاتها من 96% إلى 112% بنسبة زيادة بلغت 5%، في حين انخفض معدل الفصل في قضايا النقض من 95% إلى 85% بنسبة أقل 10%..

وتطرق إلى الدعاوى المحكومة التي أنجزت في أقل من 90 يوماً خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث كانت النسبة حينها 75% وارتفعت إلى 85%، أما عن القضايا العمالية المنجزة فقد ارتفعت من 90% إلى 96% خلال الفترة ذاتها، وكذلك ارتفعت القضايا التجارية المنجزة من 80% إلى 89%.

كما استعرض المقارنة بين نسب القضايا المنجزة خلال عام 2019 مع عام 2020 وقال: لقد بلغت القضايا المنجزة في المحاكم الابتدائية 95% خلال عام 2020 مقارنة بنحو 76%، وارتفعت القضايا المنجزة في المحاكم الاستئنافية من 76% إلى 88% خلال الفترة ذاتها، فيما انخفضت نسبة قضايا محاكم النقض من 97% إلى 95%.

وأشار إلى مختلف الإنجازات للمحاكم التابعة لدائرة القضاء خلال فترة جائحة «كوفيد 19» منذ شهر مارس للعام الماضي وحتى ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد الجلسات المعقدة عن بعد 103 آلاف و899 جلسة، في حين بلغ عدد القضايا المقيدة عن بعد خلال الفترة نفسها 61 ألفاً و979 قضية، و80 ألفاً و303 قضايا متداولة عن بُعد.

من جهته، استعرض هزاع عبدالله الحارثي رئيس قسم المخاطر واستدامة الأعمال بدائرة القضاء أبوظبي الإنجازات خلال فترة الجائحة، حيث تم إنجاز 160 ألفاً و428 طلباً قضائياً عن بعد، وتقييد 167 ألفاً و529 طلباً عن بعد، بنسبة إنجاز بلغت 80% من إجمالي عدد الطلبات، في حين تم إنجاز 123 ألفاً و422 طلباً منفذاً عن بعد ورد لإدارة التنفيذ التابع للدائرة بنسبة إنجاز بلغت 97% من إجمالي طلبات التنفيذ.

كما استعرض إنجازات النيابة العامة خلال العام الماضي، حيث تم النظر في 13 ألفاً و839 أمراً جزائياً، وورد إليها 51 ألفاً و352 قضية، وبلغ عدد أوامر الإحالة المتداولة بينها وبين المحاكم 23 ألفاً و325 أمر إحالة، بينما بلغ عدد عمليات التحقيق عن بعد التي طبقتها النيابة العامة 11 ألفاً و512 عملية تحقيق، وبلغ إجراءات تنفيذ الأحكام 54 ألفاً و634 إجراء تنفيذ، و52 ألفاً و525 طلباً إلكترونياً منفذاً.

محكمة الأسرة المتخصصة

استعرض عوض محمد الحميري رئيس قسم التخطيط والأداء بدائرة القضاء، أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال عام 2020، والتي تضمنت، استحداث محكمة الأسرة المتخصصة بالنظر في الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والإدارية والمنازعات الإيجارية، وتم تشكليها من دوائر ابتدائية جزئية وكلية واستئنافية، ولفت إلى أن عام 2020 شهد تطوير محكمة بني ياس على مساحة 7 آلاف و725 متراً مربعاً بتكلفة تقارب الـ54 مليون درهم، وتم استحداث منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمتهمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها.