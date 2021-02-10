«قيادات الشرطة» يناقش عدداً من السياسات

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة اجتماع المجلس عن بُعد، بحضور عدد من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله والتي تتعلق بالسياسات والخطط التطويرية التي تطبقها وزارة الداخلية.

وأشار معاليه إلى نتائج مؤشرات المجلس المروري الاتحادي على مستوى الدولة، التي تبين تحسناً كبيراً في انخفاض مؤشر عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بالدولة خلال العام 2020.

واطلع المجلس على الإمكانات المتاحة والجاهزية لدى كافة القطاعات الأمنية بالدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن أي حوادث أو تهديدات أمنية محتملة، والاستعداد لمواجهتها بفاعلية كبيرة وكفاءة عالية، والتنسيق والتعاون القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية.