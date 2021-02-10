«مدني رأس الخيمة» ينفذ «درع الجزيرة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أمس، تمرين «درع الجزيرة» في «سوبرماركت» بمنطقة الجزيرة الحمراء، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير الإدارة: إن تمرين «درع الجزيرة» يأتي انسجاماً مع خطة وزارة الداخلية الهادفة لرفع مستوى جاهزية واستعداد فرق الدفاع المدني ورفع قدرات ومهارات منتسبيها للتعامل مع أي حادث ضمن اختصاصها وفق أعلى درجات الحرفية وبالسرعة القصوى الممكنة، مما يحافظ على أرواح وممتلكات الأهالي ويحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق والحوادث عند وقوعها.

وأضاف: إن التمرين بدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، عبر تلقي بلاغ حول اندلاع حريق في «سوبرماركت» في الجزيرة الحمراء لتتوجه على الفور للمكان فرقة إطفاء من مركز الجزيرة الحمراء الذي يقع موقع الحادث ضمن مناطق اختصاصه وفرقة إسناد من مركز الرفاعة، بينما تم وضع مركزي الإدارة والدقداقة على قائمة الاستعداد، ووضع خطة استدعاء في حال تطلب الأمر ذلك.

وأشار إلى أن أفراد الفرقة عمدوا فور وصولهم إلى تطويق مكان الحريق وتأمين حركة السير بالموقع وفصل التيار الكهربائي من قبل طوارئ الكهرباء لتبدأ معها عملية إخماد النيران ومكافحة الحريق وإخلاء 44 شخصاً وإنقاذ 4 مصابين تراوحت إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وأوضح أنه تم طلب الإسناد من مركزي الرفاعة والإدارة ومن إدارة الدفاع المدني في أم القيوين التي كانت على قائمة الاستعداد مسبقاً، حيث ساهمت هذه الفرق في عملية تبريد الحريق والسيطرة على الحادث الذي تم تسليمه إلى جهات الاختصاص في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لاستكمال الإجراءات واتخاذ اللازم.

وأكد العميد الزعابي، أن تضافر جهود جميع المشاركين في هذا التمرين الاستراتيجي كان له أكبر الأثر في إنجاحه والخروج به وفقاً لما هو مخطط له، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.