تغطية عالمية لدخول «مسبار الأمل» مدار المريخ

أشادت وسائل الإعلام و وكالات الأنباء العالمية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بعدما أصبحت خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية، تصل بنجاح إلى المريخ، وأكدت أن مسبار الأمل دخل مدار المريخ ليصنع التاريخ.

فمن جانبه نشر موقع «سبيس» العالمي العلمي المتخصص بشؤون الفضاء تقريراً عن رحلة مسبار الأمل تحت عنوان «أهلاً بكم في المريخ، مسبار الأمل الإماراتي يدخل مداره حول الكوكب الأحمر».

ولفت الموقع في تقريره إلى أن دولة الإمارات أصبحت خامس الواصلين على مستوى العالم إلى الكوكب الأحمر، بعد أكثر من عقد بقليل من إطلاق البلاد أول قمر صناعي لها، وهو «دبي سات 1»، في مسعى من الإمارات لتعزيز الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوه إلى الاحتمالات العالية لفشل المهام الفضائية السابقة نحو الكوكب الأحمر، بمعدل نجاح لا يتجاوز 50%، لافتاً إلى النجاح الاستثنائي لدولة الإمارات في الوصول إلى مدار المريخ كخامس دولة تحقق هذا الإنجاز بعد وكالة الفضاء الأميركية / ناسا/ والاتحاد السوفييتي، ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

واستعرض الموقع رحلة مسبار الأمل التي استمرت حوالي سبعة أشهر حتى وصوله إلى المريخ يوم أمس الثلاثاء، ونجاحه في التحدي الأصعب الذي تمثل في إبطاء سرعته من 121,000 كيلو متر في الساعة إلى 18,000 كيلومتر في الساعة باستخدام محركات الدفع العكسي طوال 27 دقيقة حرجة حتى وصل للسرعة المناسبة التي سمحت بدخوله مدار الالتقاط، من خلال جاذبية كوكب المريخ.

وأشار الموقع العلمي إلى أن مسبار الأمل الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار سيعمل على دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل شامل على مدى عام مريخي كامل /687 يوماً أرضياً/.

ولفت الموقع إلى عمل فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الذي يقود مهام المسبار من المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، والذي سيعمل الآن على التحقق من جميع الأجهزة على متنه وصحة سير عملها، تمهيداً لوضعه في مداره العلمي، ومن ثم بدأ المرحلة العلمية ليدور حول الكوكب كل 55 ساعة لتقديم صورة شاملة عن الغلاف الجوي للمريخ في متناول المجتمع العلمي العالمي.

الإندبندنت: مسبار الأمل تصميم مبتكر ومهمة فريدة.

من جانبها نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يبين نجاح دخول مسبار الأمل الإماراتي في مدار المريخ بعد مناورته المدهشة التي استخدم فيها محركات الدفع العكسي لإبطاء سرعته الهائلة بشكل ذاتي من 121,000 كيلومتر في الساعة إلى 18,000 كيلومتر في الساعة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المسبار الذي سيدور حول المريخ لدراسة غلافه الجوي، وتقديم صورة شاملة عنه لأول مرة في تاريخ المهام الفضائية إلى الكوكب الأحمر لمشاركة 1000 جيجابايت من البيانات العلمية الجديدة التي سيجمعها مع أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز بحثي حول العالم، أكمل مناورة صعبة غير مسبوقة تمثلت باستخدام محركات الدفع الستة على متنه لحوالي نصف ساعة، وهي عملية لم تطبقها أي مهمة فضائية من قبل بهذا الشكل.

وأشادت الصحيفة بنجاح مسبار الأمل، وفريق عمله الذي يضم 200 من الكوادر العلمية والهندسية الإماراتية في مواجهة جملة من التحديات مثل تحدي تفشي وباء كوفيد-19 حول العالم، وما أملاه من تغييرات لوجستية على خطة الإطلاق، إضافة إلى تحديات الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تسبب في تأجيل الإطلاق، إلى أن تم إطلاق المسبار بنجاح إلى الفضاء الخارجي يوم 20 يوليو 2020.

ولفتت الصحيفة إلى التصميم المبتكر والبرمجة المعقدة المسبقة لعمليات المسبار، والتي قام بها فريق عمله، والتي أهلته للعمل بشكل ذاتي دون التدخل الآني من المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي لدخول مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، خاصة وأن المسافة بين الأرض والمريخ تؤدي إلى تأخر وصول الإشارة لمدة 11 دقيقة.

وقالت الصحيفة إن مسبار الأمل سيبدأ الآن دراسة تحرك الطاقة في الغلاف الجوي المريخي، وسيراقب أيضا ذرات الهيدروجين والأوكسجين في أعلى الغلاف الجوي، إضافة إلى مراقبة العواصف الغبارية في الطبقة العليا والتي لها تأثير كبير على درجة حرارة الكوكب.

ديلي ميل: مسبار الأمل يكسب السباق إلى المريخ.

وتناولت صحيفة / ديلي ميل / البريطانية نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في الوصول إلى المريخ، متقدما على مهمتين أخريين صينية وأميركية من المقرر أن تصلا الكوكب الأحمر في شهر فبراير الحالي أيضاً.

وأشادت الصحيفة في تغطيتها بدخول الإمارات نادي الدول الخمس التي وضعت مركبة فضائية في مدار المريخ، وكونها أيضا أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد سبعة أشهر من انطلاق المسبار من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان.

ونقلت الصحيفة الاحتفالات المبهجة بعد الترقب الذي ساد مرحلة انتظار وصول إشارة الاتصال بالمسبار التي استغرقت حوالي 11 دقيقة بسبب المسافة بين الأرض والمريخ.

ونوهت الصحيفة إلى أن مسبار الأمل سيجري مزيداً من الاختبارات لأجهزته العلمية الثلاثة المتطورة الموجودة على متنه للتأكد من جاهزيتها التامة بعد أن دخل مدار الالتقاط بنجاح، وهو ما يمهد لدخوله مداره العلمي ومن ثم بدء المرحلة العلمية والأخيرة في مهمته، والتي تتضمن عملية جمع 1000 جيجابايت على مدار عام مريخي كامل يعادل 687 يوماً بالتقويم الأرضي من البيانات الهادفة لتقديم صورة كاملة عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر وطبقاته، والإجابة عن الأسئلة الرئيسة حول فقدانه غازات الهيدروجين والأكسجين.

وأكدت الصحيفة أن مسبار الأمل سيوفر أيضا ولأول مرة تحديثات منتظمة عن طقس المريخ، وسيقوم طوال سنة مريخية كاملة بمسح ودراسة الغلاف الجوي للكوكب، يشارك بياناتها الحيوية والهامة مع 200 مؤسسة علمية ومركز بحثي حول العالم دون مقابل.

وتطرقت الصحيفة إلى تفاصيل العملية المعقدة لدخول مدار الالتقاط حول المريخ بعد رحلة طويلة قطعت مسافة أقل بقليل من 500 مليون كيلومتر من الأرض خلال سبعة أشهر.

وشرحت الصحيفة برسوم توضيحية التحديات التي تتعرض لها المركبات الفضائية عند تشغيل جميع المحركات دفعة واحدة كما في مسبار الأمل الذي استخدم لأول مرة في تاريخ المهام الفضائية مناورة تشغيل محركات الدفع الستة على متنه لإبطاء سرعته ذاتياً من 121000 كيلومتر/ساعة إلى 18000 كيلومتر/ساعة، ليتم التقاطه بواسطة جاذبية الكوكب الأحمر.

موقع سي نت: مسبار الأمل الإماراتي يدخل مدار المريخ ويصنع التاريخ.

وأشار موقع «سي نت» الدولي المتخصص بأخبار التكنولوجيا المتقدمة والإنجازات العلمية المبتكرة إلى أن دولة الإمارات أصبحت الآن خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية، تصل بنجاح إلى المريخ.

وفي إشارة إلى احتفال فريق عمل المشروع ضمن مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي بلحظة الإنجاز التاريخي بالنسبة لقطاع الفضاء الإماراتي والعربي والدولي قال الموقع: «شهدنا الاحتفالات التي تلت رصد مركز التحكم لدخول المسبار إلى المدار واتصاله بالمركز لإبلاغه الأخبار السارة».

وأضاف الموقع أن المسبار أمضى أكثر من 200 يوم خلال رحلته من الأرض إلى الكوكب الأحمر منذ انطلاقه في مهمته يوم 20 يوليو 2020، حاملا على متنه ثلاثة أجهزة علمية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات والابتكارات والبرمجيات لجمع 1000 جيجابايت من المعلومات والبيانات العلمية غير المسبوقة عن الغلاف الجوي والطقس والفصول في الكوكب على مدار سنة مريخية كاملة تعادل 687 يوماً بالتقويم الأرضي.

ويعمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» على جمع معلومات وبيانات شاملة لأول مرة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ، لإيداعها في مركز للبيانات العلمية في الإمارات، حيث يقوم الفريق العلمي للمشروع بفهرسة وتحليل هذه البيانات ليتم بعد ذلك مشاركتها مجانا مع المجتمع العلمي العالمي وأكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز بحثي حول العالم.

ونقل موقع «سي نت» تهنئة توماس زوربوشن، المدير المساعد في وكالة ناسا، لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، مغردا: «ستلهم مساعيكم الجريئة لاستكشاف الكوكب الأحمر كثيرين آخرين للوصول إلى النجوم.» رويترز: مسبار الأمل أول مسبار عربي يقوم برحلة استكشافية بين الكواكب.

وبثت وكالة أنباء / رويترز / تقريراً حول وصول مسبار الأمل إلى المريخ ودخوله مداره مساء أمس في أول مهمة لدولة الإمارات إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، ما يسمح للمسبار بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ المريخي.

وأشارت وكالة الأنباء العريقة التي تابعت عن كثب مراحل وتطورات مسبار الأمل، في تقريرها إلى أن هذا النجاح الكبير يجعل من دولة الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ عبر أول مسبار عربي يقوم برحلة علمية إلى مدار الكوكب الأحمر.

وأشادت بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» وجهود دولة الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، وتقليص وتنويع اقتصادها، ضمن خطط التنوع الاقتصادي القائمة على الابتكار والإبداع والمعرفة.



