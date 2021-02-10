عبدالله بن زايد ووزير خارجية سان مارينو يبحثان عبر اتصال مرئي العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع معالي لوكا بيكاري وزير خارجية جمهورية سان مارينو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية سان مارينو والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جانبه أكد معالي لوكا بيكاري تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مشيداً بهذا الإنجاز العلمي العالمي الرائد الذي يعكس المكانة البارزة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



