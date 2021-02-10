%90 من مستخدمي الطرق يتابعون «التنبيهات العاجلة» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي أجرته شرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، أن 90% من مستخدمي الطرق يستفيدون من خاصية «الإشعارات العاجلة» عبر تطبيقها الذكي لتنبيه السائقين أثناء تشكُل الضباب على طرق الإمارة.

وأوضح الرائد خليفة عبد الله العبيدلي، مدير مركز التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، أن 90% من جمهور المتابعين لحسابات شرطة أبوظبي أكدوا استفادتهم من التنبيهات التي تبثها شرطة أبوظبي لإشعار السائقين بخفض السرعات القصوى على بعض الطرق أثناء حالة تشكل وتراكم الضباب.

وذكر أن نتائج الاستطلاع أظهرت أهمية الخاصية الجديدة التي أطلقتها شرطة أبوظبي على تطبيقها للهواتف الذكية، والتي تقوم بتنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار، وفي حالات الازدحام المروري، وذلك بهدف تعزيز سلامة السائقين، حيث يتوجب عليهم فور تلقي هذه الإشعارات، الالتزام بقيادة المركبة وفقاً للسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس وهي 80 كم/ساعة، كحد أقصى.

وأشار إلى أن إدارة الإعلام الأمني تستفيد من نتائج استطلاعات الرأي لإعادة توجيه صناعة المحتوى الرقمي، لحسابات وصفحات شرطة أبوظبي على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من فاعلية الرسائل الإعلامية، ويزيد من انتشارها وتأثيرها وتفاعل الجمهور معها، تحقيقاً للأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الثقة والتواصل الفعال بينها وبين الجمهور المحلي. كما تؤكد أهمية الرسالة الإعلامية المرتبطة بزيادة الوعي المروري وتحفيز السلوكيات المرورية الإيجابية.