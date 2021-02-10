المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يهنئ الإمارات بنجاح مهمة «مسبار الأمل»

هنأ المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، وجميع الشعوب العربية والإسلامية والبشرية جمعاء بنجاح مهمة "مسبار الأمل" ودخوله مساره حول الكوكب الأحمر، سائلاً الله تعالى أن يديم على الإمارات نعم الأمن والأمان والاستمرار في تبوئها المراكز العلمية الأولى والمؤشرات القياسية على مستوى العالم.

وأكد المجلس - في بيان له - أن هذا الإنجاز الذي صنعه شباب وشابات الإمارات هو إنجازٌ عالمي يسعى لتحقيق الخير والمنفعة للبشرية جمعاء، حيث يرسخ الثقة بالنفس لدى الشباب العربي والمسلم من أجل العمل معاً على أن تتبوأ بلدانهم مراكز علمية متقدمة على مستوى العالم، وبالتالي الوصول لنتائج علمية تسهم في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البشر دون أي تمييز أو تفرقة.

وأضاف أن وصول "مسبار الأمل" إلى مداره يجعل من دولة الإمارات أول دولة عربية، وخامس دولة تصل إلى المريخ، حيث سيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ، وهذا ما يعيد للأمتين العربية والإسلامية أمجادها العظيمة في مجال الفلك والعلوم المتقدمة التي لطالما تميزت بها على مدار التاريخ البشري ونهلت منها مشارق الأرض ومغاربها، وبالتالي تعزيز مكانة الحضارتين العربية والإسلامية بين الأمم المتقدمة.

وعبر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مهنئا القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بالإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا دعم هذا القيادة الخيّرة التي تسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي وضع أسس هذا اليوم منذ عقود، وها هو الحلم يتحقق.



