قائد عام شرطة أبوظبي : وصول مسبار الأمل للمريخ يصنع تاريخا جديدا للإمارات والعرب

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن التاسع من فبراير 2021 يوم غير عادي، يوم حققت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا تاريخيا باسم الأمة العربية جمعاء مع وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة أكثر من 493 مليون كيلو متر.

ورفع معاليه أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والأمة العربية على تحقيق هذا الإنجاز المتفرد مع دخول "مسبار الأمل" لمداره في المريخ في إنجاز جعل الإمارات تدخل التاريخ بوصولها إلى أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب عبر تاريخهم بعد أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتيين أكدوا أن العرب قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب.

وأضاف أن تحقيق دولة الإمارات وبكوادرها ومهندسيها الذين نعتز بهم لهذا الإنجاز الكبير، رفع اسم دولتنا عاليا في طليعة الأمم وعبر تاريخ ينتقل من جيل إلى جيل بثقة واقتدار نحو مستقبل واعد ومشرق.

وأشار إلى أن هذه الرحلة التاريخية ستظل دائما في ذاكرة أبناء الوطن ، وهذا الإنجاز المتفرد يعبر عن تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وشبابها الذي يقوده الأمل والإرادة والتصميم على تحقيق الإنجازات العلمية الكبرى حاليا ومستقبلا.